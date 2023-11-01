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Türkiye
İHA 01.11.2023 10:11

Doğum gününde pasta almak için telefon çaldı

Adana'da, 18 yaşına giren genç, pasta alacak parası olmadığı için arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen kişinin telefonunu çaldı. Gözaltına alınan genç, mahkeme tarafından tutuklandı.

Doğum gününde pasta almak için telefon çaldı

Adana’da 18 yaşına giren genç “pasta” parası olmadığı için doğum gününde arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen kişinin telefonun kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli genç yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 24 Ekim doğum günü olan Abdulkadir Y. (18) arkadaşı Ö.Ü. (16) ile parkta oturup doğum günü kutlamak istedi.

Paraları olmadığı için pasta alamayan Abdulkadir Y. ve Ö.Ü. telefon çalmaya karar verdi.

Atakent Mahallesi ara sokaklarında elektrikli bisikleti süren Ö.Ü, elinde cep telefonu olan Özcan A'nın (22) yanına yanaştı. Yolcu konumdaki Abdulkadir Y. ise telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliler elektrikli bisikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. Telefonu çalınan Özcan A. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yaklaşık 400 tane kamera inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Şüpheliler evlerinde yakalandı.

Abdülkadir Y. emniyetteki ifadesinde, "Parkta otururken doğum günü için kutlama yapmak istedik. Pasta alacak paramız olmadığı için kapkaç yapmaya karar verdik" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Y. Tutuklanırken, Ö.Ü. serbest bırakıldı.

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