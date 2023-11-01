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Türkiye
İHA 01.11.2023 09:49

‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 510 bin TL dolandırıcılık

Afyonkarahisar’da dolandırıcılar, internet üzerinden koydukları araçları ‘sazan sarmalı’ yöntemi ile 510 bin TL dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 510 bin TL dolandırıcılık

Afyonkarahisar'da bir kişi güvenlik güçlerine başvuruda bulunarak araç satışı üzerinden 510 bin TL dolandırıldığı söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada dolandırıcılığın sazan sarmalı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. Mersin’de, A.Y.A. ise Osmaniye’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Afyonkarahisar’a getirildikleri ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sazan sarmalı yöntemi, vatandaş aracını satmak için internet üzerinden ilan verir. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtır. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri olur. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kaparo bedeli göndererek güven kazanır. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyar. Genelde araç alım satımı yapan kişiler 2. Kez ilana konulan araca müşteri olur. Alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturur. Her iki tarafa aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda uyarır. Ekspere gönderir. Aracın devri için noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği İBAN numarasına para havalesi yaptırır. Kısa süre içerisinde bu parayı kripto varlıklara havale yaparak paraya bloke konulmasını engeller. Alıcı ve satıcı bu durumda karşı karşıya gelirler.

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Afyonkarahisar Dolandırıcılık
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