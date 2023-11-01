Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitgazi'de kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları tarama cihazı, dedektör, kazma, kürek, bel küreği, el feneri ve metre ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında " Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.