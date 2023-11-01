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Türkiye
AA 01.11.2023 09:35

Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 6 gözaltı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitgazi'de kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları tarama cihazı, dedektör, kazma, kürek, bel küreği, el feneri ve metre ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında " Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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