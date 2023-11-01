Parçalı Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2023 09:23

Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar tespit edildi.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, farklı mevkilerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yabancı uyrukluların yanında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüphelinin de olduğu belirlendi.

Karaya çıkarılan 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yakalanan zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi dip seviyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:50
‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 510 bin TL dolandırıcılık
09:42
Selden etkilenen KOBİ'ler için destek kredisi
09:37
Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 6 gözaltı
09:49
Türk tarihini değiştirebilecek keşif: 3 bin 400 yıllık piramit bulundu
09:16
Küresel piyasalarda gözler faiz kararlarında
09:01
İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduğunu bildirdi
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi dip seviyede
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi dip seviyede
FOTO FOKUS
Gazze her gün depremi yaşıyor...
Gazze her gün depremi yaşıyor...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ