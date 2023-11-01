Yöresel Ürünler Fuarı'na 500'ün üzerinde firma katılacak

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle organize edilen YÖREX, 2 Kasım'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açılacak.

5 Kasım'a kadar sürecek YÖREX'te Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, YÖREX'te oda ve borsalar, kalkınma ajansları, GAP İdaresi Başkanlığı, valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 500'ün üzerinde katılımcının yer alacağını belirtti.

YÖREX'i "Anadolu'daki kültürlerin, yöresel lezzetlerin, ürünlerin buluşma noktası" olarak nitelendiren Çandır, "Gazipaşa çekirdeksiz narından Eskişehir lüle taşına, Aydın incirinden Muğla zeytinyağına, Afyonkarahisar lokumundan Isparta gül ürünlerine, Pervari balından Erzurum civil peynirine, Bafra pidesinden Kayseri mantısına, Gaziantep baklavasından Malatya kayısısına kadar yüzlerce ürün YÖREX'te yerini alacak. Yerel ürünlerin katma değerinin artırılması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Nesi meşhur?" bilgi yarışması yapılacak

Çandır, "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenledikleri fuara bu yıl da ilginin yoğun olduğunu belirtti.

12. YÖREX'te TOBB'un desteğiyle yerel üretici ve firmaları ulusal ve uluslararası market zincirleri ve e ticaret siteleriyle buluşturacaklarını, ikili görüşme fırsatı sağlayacaklarını ifade eden Çandır, yapılacak görüşmelerde iş bağlantıları kurulabileceğine dikkati çekti.

Yöresel ürün farkındalığını artırmak amacıyla fuar kapsamında "Nesi Meşhur?" bilgi yarışması yapacaklarını belirten Çandır, ikinci gün "Yerel Kalkınmanın Anahtarı:Coğrafi İşaretler" paneli düzenleneceğini kaydetti.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek YÖREX'e herkesi davet eden Çandır, özellikle annelere çocuklarıyla birlikte gelmeleri çağrısında bulundu.