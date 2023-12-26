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Türkiye
İHA 26.12.2023 10:45

Doğu'da yoğun kar: 452 yol ulaşıma kapandı

Doğu'da yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle 452 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da yoğun kar: 452 yol ulaşıma kapandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 14, Kars'ta 10, Iğdır'da 19 ve Ağrı'da 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

395 köy yolundan 287'si açıldı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonu aralıklı yağan ve 395 köy yolunun kapanmasına sebep olan karın etkisini yitirmesiyle İl Özel İdarelerine bağlı ekiplerin çalışmaları hızlandı.

Çok sayıda ekibin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Giresun'da 45, Rize'de 58, Gümüşhane'de 92, Artvin'de 64, Bayburt'ta ise 28 köyün yolu açıldı.

Toplam 287 köyle ulaşımın sağlandığı bölgede halen, Giresun'da 20, Rize'de 6, Gümüşhane'de 9, Artvin'de 73 olmak üzere 108 köy yolunda karla mücadele devam ediyor.

Ekipler, bölgede kapalı yol kalmaması için yoğun çalışıyor.

Karayolları ekipleri ise Rize'de, Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekipler, Artvin'de Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 120 santimetreyi aştı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan 451 mahalle ve mezra yolundan 360'ı ekiplerce açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 91 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle kapanan 32 yerleşim biriminden 31'nin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı Şemdinli'ye bağlı Alan köyü yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 10 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Dünden bu yana 39 köy yolunu açtıklarını bildiren Kurtkan, kalan yollarda karla mücadele ekiplerinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolunu açtıklarını belirtti.

Ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüttüğünü ifade eden Yentür, acil durumlar için de gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Erzurum

İl genelinde dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 869'u ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 560 kilometrelik kapalı bulunan 139 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

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