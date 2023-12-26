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Türkiye
AA 26.12.2023 10:37

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin 14 milyon 470 bin lira haksız kazanç elde etmesinin engellendiği öğrenildi.

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, arazi, daire, araç ve çeşitli gıda maddeleri alım satım işlerinde vatandaşları 8 milyon 450 bin lira dolandırdıkları belirlenen 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, polis ekiplerinin teşebbüs aşamasında müdahalesi sonucu şüphelilerin 14 milyon 470 bin lira haksız kazanç elde etmesinin engellendiği aktarıldı.

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