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Türkiye
AA 26.12.2023 10:20

Adana'da FETÖ'nün sözde yöneticisine 6 yıl hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün sözde yöneticilik faaliyetini yürüten sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

Adana'da FETÖ'nün sözde yöneticisine 6 yıl hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, sözde yöneticilerle görüşme kayıtlarının olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde sözde yöneticilik sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı ayrıca sanığın ilgilendiği öğrencileri askeri okul sınavlarına yönlendirdiğini, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu terör örgütünü destekleyici paylaşımlarda bulunduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını bildirerek, T.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Y, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı T.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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