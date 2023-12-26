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Türkiye
TRT Haber 26.12.2023 10:31

32 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon

32 ilde terör örgütüne eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-36' operasyonunda 208 kişi gözaltına alındı.

32 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonları kapsamında, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

Bölücü terör örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet ekiplerini, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" sözleriyle tebrik etti.

Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı.

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