Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4 ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 21, Erzincan ve Iğdır'da 19, Kars ve Erzurum'da 14, Ağrı'da 13 ve Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.