Marmaris'te normal şartlarda her gün binlerce turistin uğradığı İçmeler Sahili, COVID-19 salgını nedeniyle sadece emekli turizmci Zafer Armağan Erkoç'u ağırlıyor. "Gandam" adını verdiği karavanında kalan Erkoç, tarihinin en sakin günlerini geçiren sahilin tek başına tadını çıkarıyor.

Acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanan Erkoç, gününün büyük bir bölümünü denize karşı çaldığı gitarı ve cümbüşü eşliğinde şarkı söyleyerek geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

1 ay önce kendini karantinaya aldı

Doğayla baş başa izole günler geçiren 70 yaşındaki Erkoç, İçmeler Mahallesi'nde 30 yıla yakın turistik tesis işletmeciliği yaptıktan sonra karavan yaşamının cazibesine kapıldığını söyledi.

Bir süre kaldığı Tayland'dan anılarını yad etmek için İçmeler'e döndüğünü belirten Erkoç, 14 gün kuralı kapsamında sahile çektiği karavanında, bir ay kadar önce kendini karantinaya aldığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Karantinadayken de 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının kısıtlandığını belirten Erkoç, şöyle konuştu:

"Salgından korunmak için sahildeki karavanımda kendimi izole ettim. Yaşıtım olan arkadaşlarım evde sıkılıyorlar. Buradaki yaşantımı arkadaşlarıma moral olsun diye sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Onlara göre şartlarım en üst seviyede. Herkes evinde, ben burada doğada çiçeklerin kuşların içindeyim. Beni burada özgür ve torpilli sanıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Bana özel bir uygulama yok."