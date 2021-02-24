Pandemi tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanmasıyla birlikte zor günler geçiren salon işletmecileri ve düğün yapacak çiftler, gözlerini 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme sürecine çevirdi.

Diyarbakır Tüm Düğün Sektörü İşveren Derneği Başkanı Murat Kaçar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düğün sektöründen yaklaşık 2 milyon kişinin geçimini sağladığını söyledi.

Pandemi başlangıcından bu yana sektörde sıkıntılar yaşandığını belirten Kaçar, bölgede 180 bin düğünün korsan olarak yapıldığına dikkati çekti, vaka artışlarına karşı uyardı:

"250 bin düğünün yapıldığı Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin 'korsan' düğün nedeniyle koronavirüs geçen yıl yaz ayında pik yaptı. Bizim bu sene de kaygımız, ehliyeti olmayan düğün alanlarında bu düğünlerin yapılmasından kaynaklı vaka sayılarının tekrar artması ve bunun bize mal edilmesidir."