Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu sokak ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği söylendi.