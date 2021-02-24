Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir sokak ve bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de bir sokak ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu sokak ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği söylendi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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