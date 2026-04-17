Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için "çığ" uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıkların da artmasıyla birlikte bölgedeki yüksek kar örtüsünün risk oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün fazla olduğu dik yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğuna dikkat çekilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Uzmanlar, özellikle ulaşımda aksamalar ve can güvenliği açısından riskli bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.