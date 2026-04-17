TRT Haber 17.04.2026 10:49

Meteoroloji'den Ege ve Batı Akdeniz için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Denizi ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunarak denizcileri ve bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Fotograf: AA]

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Ege açıklarında rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 18 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgar şiddetini artıracak

Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi beklenen fırtınanın hızı saatte 75 kilometreyi bulabilecek.

Batı Akdeniz’de ise rüzgarın doğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

