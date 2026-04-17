Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman oluştu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin, fabrikanın büyük bölümünü saran alevleri kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ediyor.