İHA 17.04.2026 07:23

Tokat'ta komşusunun yanan evine yardım için giren kadın hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde, komşusunun evinde çıkan yangına yardım etmek amacıyla içeri giren kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 12 Nisan'da Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta S.G'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşu Zübeyde Şimşek, içeride ev sahibinin olabileceği düşüncesiyle yardım etmek amacıyla arka kapıyı kırarak binaya girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride bir kişinin olabileceği bilgisi üzerine yoğun dumanla kaplı eve giren itfaiye ekipleri, yaptıkları aramada Zübeyde Şimşek'i baygın halde buldu.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi.

Şimşek, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

