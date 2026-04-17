TRT, 27 ülkeden 490 çocuğu Ankara'da ağırlayacak

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için hazırlıklar tamamlandı.

TRT, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, 47 yıldan bu yana 120 ülkeden gelen 30 binden fazla çocuğu Ankara'da ağırladı.

Bu yıl ise Türkiye'den ve 26 ülkeden 490 çocuk, Başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılmak üzere rehberleriyle birlikte Batı Şeria’dan yola çıkan ilk kafile Ankara’ya ulaştı.

Şenlik coşkusu 19 Nisan'da başlayacak

Başkentte bir hafta boyunca sürecek şenlik coşkusu, 19 Nisan’da Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle başlayacak. Dünya çocukları burada gösteriler sunacak.

Program kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek olan konuk çocuklar, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından TRT'de ağırlanacak. Minik konuklar, 22 Nisan’da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilecek.

Şenlik heyecanı 23 Nisan'da zirveye ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla bir araya gelmesinin ardından, 48. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek gala programıyla kutlanacak.