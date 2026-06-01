Bilgisayarlar değişiyor mu? Nvidia yapay zeka destekli yeni bilgisayar çipini tanıttı

Tayvan'daki Computex Konferansı'nda konuşan Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Nvidia ve Microsoft arasındaki üç yıllık iş birliğinin ürünü olan bu çipin, yapay zeka çağında kişisel bilgisayarları yeniden şekillendireceğini belirtti.

Tayvanlı MediaTek firmasının desteğiyle geliştirilen ve mikroişlemci ile grafik çipini bir araya getiren yeni donanım, yapay zeka asistanlarının bulut sistemlerine ihtiyaç duymadan doğrudan bilgisayar üzerinde yerel olarak çalışmasını sağlıyor.

Güçlü yapısına rağmen bilgisayarların ince ve hafif kalmasına olanak tanıyan çip; Dell, Lenovo, Asus ve HP gibi üreticiler tarafından kullanılacak.

Nvidia, tüketici bilgisayarları pazarına yönelik bu adımıyla Intel, Apple, Qualcomm ve AMD gibi rakiplerine karşı yeni bir cephe açtı.

Analistler, Nvidia'nın bu hamlesini iPhone'un doğuşu ya da ChatGPT ve DeepSeek gibi yapay zeka devrimlerine benzeterek, geleneksel uygulama odaklı bilgisayarların yerini hiper akıllı dijital iş arkadaşlarına bırakacağını ifade etti.

Şirket ayrıca, yapay zeka asistanları için tasarlanan "Vera" adlı merkezi işlem birimini (CPU) de tanıttı. Bu işlemcinin ilk kullanıcıları arasında OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi şirketler yer alıyor.

Yapay zekanın istihdama yönelik tehdit oluşturduğu yönündeki endişelere de değinen Huang, bu teknolojinin yazılım mühendislerine olan talebi azaltacağı iddialarını tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Yapay zekanın çalışanları daha üretken hale getirerek istihdamı artıracağını savunan Huang, yazılım mühendisi alımlarının azalmak yerine arttığını vurguladı.