Dünya
AA 01.06.2026 13:19

Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne saldırı nükleer vakanın habercisi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırının "nükleer vakanın habercisi" olduğunu söyledi.

Likhachev, Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a yaptığı açıklamada, Zaporijya NGS'ye düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının tesadüfi olmadığını belirten Likhachev, "Bu, bir nükleer enerji tesisine yönelik kasıtlı bir saldırı örneğidir. Ne bizde ne de askeri uzmanlarda, bunun tesadüfi bir saldırı olmadığına, operatörün mermiyi nereye yönlendirdiğini çok iyi bildiğine dair hiçbir şüphe yok." dedi.

Zaporijya NGS'de meydana gelebilecek herhangi bir patlama veya yangının ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Likhachev, "Zaporijya NGS'de herhangi bir patlama, herhangi bir yangın, reaktör bloğunun enerji, elektrik ve su tedarikinin kesin kaybı anlamına gelir. Bu da nükleer vakanın habercisidir." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile değerlendireceğini belirten Likhachev, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının santraldeki güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

