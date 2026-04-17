Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.04.2026 10:18

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son yapılan denetim ve incelemelerde; lahmacun harcında kanatlı etine, pide harcında sakatata rastlandı. Ayrıca; fıstıklı sarmada gıda boyası, balda taklit ve hile tespit edildi.

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor.

Uygunsuzluk tespit edilen her ürün Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesinden paylaşılıyor.

Yapılan son analizlerde, Ankara Yenimahalle'de Batı Pide Kebap Salonu'nda pide harcında sakatat tespit edildi.

Aynı ilçede 'Nefissal' isimli markanın piliç etinde mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı.

Fıstıklı sarmada gıda boyası, balda taklit ve hile, zeytinyağında tohum yağı gibi uygunsuzluklar belirlendi.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Zehirlenmesi Gıda Helal Gıda
Sıradaki Haber
Eşme Belediye Başkanı Tozan 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
12:10
Lufthansa'da grev sürüyor
12:08
EKPSS 81 ilde pazar günü yapılacak
12:03
Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı
11:55
Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti
11:51
Son yağışlar tabloyu değiştirmedi: Kuraklık sürüyor
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ