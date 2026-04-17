Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor.
Uygunsuzluk tespit edilen her ürün Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesinden paylaşılıyor.
Yapılan son analizlerde, Ankara Yenimahalle'de Batı Pide Kebap Salonu'nda pide harcında sakatat tespit edildi.
Aynı ilçede 'Nefissal' isimli markanın piliç etinde mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı.
Fıstıklı sarmada gıda boyası, balda taklit ve hile, zeytinyağında tohum yağı gibi uygunsuzluklar belirlendi.