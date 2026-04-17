AA 17.04.2026 10:54

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin jandarmadaki sorguları tamamlandı.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Celal A, Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Gülistan Doku dosyasında faili meçhulden geniş çaplı soruşturmaya
Adliye önünde bekleyen Doku'nun bazı yakınları, zanlılara tepki gösterdi. Bu sırada fenalık geçiren Doku'nun annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

2 zanlı tutuklanmıştı

Doku'nun kaybolmasına ilişkin 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Meteoroloji'den Ege ve Batı Akdeniz için "fırtına" uyarısı
12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
12:10
Lufthansa'da grev sürüyor
12:08
EKPSS 81 ilde pazar günü yapılacak
12:03
Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı
11:55
Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti
11:51
Son yağışlar tabloyu değiştirmedi: Kuraklık sürüyor
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
