Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı
[Fotograf: AA]
Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağışların yarın sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Kar Yağışı
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