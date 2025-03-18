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Türkiye
TRT Haber 18.03.2025 12:38

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Kıyı şeridinde yağmur ve sağanak zamanla soğumayla özellikle batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar, iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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