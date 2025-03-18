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Türkiye
TRT Haber 18.03.2025 12:32

Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güney Ege’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/saat) fırtına, batısında yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Perşembe günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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