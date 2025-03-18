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Türkiye
AA 18.03.2025 11:46

Aydın'da itfaiye eri eşini ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye erine ait evde çıkan yangında itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Aydın'da itfaiye eri eşini ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.

"Her gün yangına giden bir arkadaşımızdı"

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.

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