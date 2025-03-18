Artvin'deki heyelanda bir ev takla atarak devrildi

Bir haftadır bölgede etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının ardından, karların erimesiyle birlikte Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak’ta heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında, yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev, altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi.

O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Artvin Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek, dere yatağındaki su açılan kanal aracılığıyla kontrol altına alındı.

Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.