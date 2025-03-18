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Türkiye
İHA 18.03.2025 11:34

Artvin'deki heyelanda bir ev takla atarak devrildi

Artvin’de merkeze bağlı Çamlık mahallesinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. Evlerden biri yapısal bütünlüğünü bozmadan takla atarak devrildi.

Bir haftadır bölgede etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının ardından, karların erimesiyle birlikte Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak’ta heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında, yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev, altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi.

O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Artvin Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek, dere yatağındaki su açılan kanal aracılığıyla kontrol altına alındı.

Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Artvin Heyelan
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