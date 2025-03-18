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Türkiye
TRT Haber 18.03.2025 09:18

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda (50-75 km/saat) fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın, Marmara'da çarşamba sabah, Kuzey Ege'de çarşamba akşam, Batı Akdeniz'de ise perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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