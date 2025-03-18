Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.03.2025 03:01

Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı
[Fotograf: DHA]

Bakan Göktaş, KYK Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin sahur sofrasına konuk oldu.

Yurt yemekhanesinde tabldot sırasına girerek yemeğini alan Bakan Göktaş, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Bakan Göktaş, yemek boyunca öğrencilerle samimi ve keyifli sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

Öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimlerine ilişkin tavsiyelerde bulunan Göktaş, Aile Yılı çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Gençlerle sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdundaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi"

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Ramazan Ayı Yüksek Öğrenim
Sıradaki Haber
Ankara Valiliğinden fırtına ve zirai don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:27
Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
03:16
İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur
03:11
Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı
03:13
Suriye ve Lübnan arasında sınır bölgesi ateşkesi
00:54
Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi
00:59
DMM, "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı
30 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
30 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
FOTO FOKUS
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ