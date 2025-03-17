Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen İETT otobüsü, çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 yolcu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Tersane Caddesi bir süre trafiğe kapandı.

İETT otobüsü, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, cadde trafiğe açıldı.