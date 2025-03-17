Parçalı Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.03.2025 23:44

Ankara Valiliğinden fırtına ve zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, 19 Mart'ta beklenen kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve soğuk havayla birlikte zirai dona karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğinden fırtına ve zirai don uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Salı günü gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER
Ankara Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:01
Trump: Kennedy suikastına ait belgeler yarın açıklanacak
23:42
ABD: Husilerin saldırılarına karşı yaklaşımımız tamamen değişti
23:40
Hamas: Netanyahu ateşkesin yükümlülüklerinden kaçmakta ısrar ediyor
23:37
Katil İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna bir dizi saldırı düzenledi
23:35
Gazze'de çökmek üzere olan binalar Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
23:02
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Gazzeliler yıkıntılar arasında toplu iftarda buluştu
Gazzeliler yıkıntılar arasında toplu iftarda buluştu
FOTO FOKUS
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ