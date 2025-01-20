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Türkiye
AA 20.01.2025 10:11

Doğu buz kesti

Erzurum, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da gece etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı.

Doğu buz kesti

Erzurum'da gece etkili olan ve etrafı beyaza bürüyen kar yağışı, sabah saatlerinde büyük oranda eridi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava etkili oluyor.

Çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ve çeşme ile şadırvanların donduğu kentte, yollarda ise buzlanma meydana geldi.

Doğu buz kesti

Ardahan, Ağrı, Iğdır

Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da da gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya terk etti.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen bu şehirlerde, vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Iğdır-Nahçıvan ile Iğdır- Kars ve Iğdır-Ağrı kara yollarında meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Erzurum Ardahan Iğdır Kar Yağışı Ağrı
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