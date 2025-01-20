10 ilde yoğun kar: 586 yol ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı.

Sıkıntı yaşanmaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Erzurum

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan-Iğdır

Ardahan'da 68, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Trabzon

Trabzon'da sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar ve fırtınaya bıraktı.

Kar nedeniyle Çaykara, Şalpazarı ve Düzköy ilçelerindeki 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Kürtün ilçesindeki 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede il özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle Alucra'da 34, Dereli'de 2 olmak üzere 36 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Rize

Kar nedeniyle il merkezi ve Güneysu'da 2, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 9, Çayeli'nde 10, Fındıklı'da 3, Hemşin'de 8 ve İkizdere'de 29 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkiinde bulunan tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'na ulaşımda aksama yaşanmaması için görev yapıyor.