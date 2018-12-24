Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde kar ve tipi nedeniyle 1 mahalle ve 2 mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 100 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmalara başladığını ancak bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini bildirdi.

Malazgirt ilçesinde güne karla uyanan esnaf, iş yerlerinin önünü temizledi, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde etkili olan kardan dolayı 139 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Köy yollarının kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Belediye ve kara yolları ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Esnaf Savaş Öztürk, kar nedeniyle kapanan ev ve iş yerlerinin önünü temizlediklerini belirterek önceki yıllara oranla yağışların azaldığını söyledi.

Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olması tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenen bölgede, sıcaklığın 1 ila 3 derece düşmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük sıcaklıklar Hakkari'de sıfırın altında 3, Van ve Bitlis'te sıfırın altında 2, Muş'ta 0 derece ölçüldü.

Bugün en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Hakkari ve Bitlis'te 0, Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak; rüzgar batı ve güneybatıdan, 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA