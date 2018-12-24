İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamındaki fiziki ve teknik takip sonucu, ev aksesuarları arasında zulalanmış uyuşturucu maddenin tırlara yüklenerek Hollanda'dan yola çıkarıldığı ve Sırbistan-Bulgaristan sınırına götürüldüğünü belirledi.
Tırdaki uyuşturucu maddenin başka araçlara dağıtılarak Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan Sırbistan-Bulgaristan sınırına gitti.
Narkotik ekiplerinin sınırda, Sırp ve Bulgar polisiyle ortak düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında düzenlediği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
Kaynak: AA