Türkiye

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk uyuşturucu operasyonu

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:38 - Son Güncelleme 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:00

Narkotik ekipleri yurt dışında ilk kez uyuşturucu operasyonu yaptı. Sırbistan-Bulgaristan sınırında düzenlenen operasyonda, 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamındaki fiziki ve teknik takip sonucu, ev aksesuarları arasında zulalanmış uyuşturucu maddenin tırlara yüklenerek Hollanda'dan yola çıkarıldığı ve Sırbistan-Bulgaristan sınırına götürüldüğünü belirledi. Tırdaki uyuşturucu maddenin başka araçlara dağıtılarak Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan Sırbistan-Bulgaristan sınırına gitti. Narkotik ekiplerinin sınırda, Sırp ve Bulgar polisiyle ortak düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında düzenlediği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. Kaynak: AA Etiketler: yurt dışı uyuşturucu operasyonu Sırbistan narkotik polisi Bulgaristan

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