Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek.

Iğdır ve çevresinden karla karışık yağmurlu olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun diğer illerinde ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan ve Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da derece 2 ölçüldü.

Bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 60, Ergan'da 29 ve Sarıkamış'ta 22 santimetre ölçüldü.