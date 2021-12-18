Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek.
Iğdır ve çevresinden karla karışık yağmurlu olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun diğer illerinde ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan ve Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da derece 2 ölçüldü.
Bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 60, Ergan'da 29 ve Sarıkamış'ta 22 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi Kar Yağışı Hava Durumu
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