Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (SASKİ) yapılan açıklamaya göre ekipler, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Olumsuz görülen durumlara müdahale eden, gölden ve çevresinden alınan numunelerin belirli periyotlarla analizini yapan SASKİ, Bakanlıkla değerlendirmelerde bulunuyor. Numuneler üzerinde yapılan incelemede değerlerin dengesizliği söz konusu olduğunda ise bölgede araştırma yapılıyor, sorunun tespiti konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Son bir yılda Sapanca Gölü’nü besleyen 11 ayrı dere yatağı üzerinde ve çevresinde sıkı denetim yapan ekipler, kaynaklardan su alımını belirlenen sınırların üzerinde yapan tüm işlemlere müdahale etti.

Geçen yıl aralıkta 30,43 metrede olan su seviyesi, koruma çalışmalarıyla 1 metre 19 santimetrelik yükselişle bu yıl aralık ayında 31,62 metre olarak ölçüldü.

"Gölü besleyen kaynakları sürekli takip ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yürüttükleri her projede çevreci bir yaklaşım sergilediklerini ve doğayı korumaya özen gösterdiklerini belirtti.

Son bir yıldır doğa harikası Sapanca Gölü için hususi çalışma yaptıklarını anlatan Yüce, "Gölü besleyen kaynakları sürekli takip ediyor ve göl çevresinde Sapanca'yı etkileyecek her meseleyi gözlemliyoruz. Olumsuz durumlara anında müdahale ederek analizler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüce, çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini aktararak, "Bir yıllık süreçte Sapanca'nın su seviyesi 1 metre 19 santimle 30,43 metreden 31,62 metreye yükselmiştir. Böylece şehrimizin su ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan doğal hazinemiz gölümüzü, zarar verecek her türlü tehditten korumuş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.