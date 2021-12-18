Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de gece etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Güne kar yağışıyla başlayan sürücüler araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerinin önünde biriken karı temizledi.
Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Etiketler: Niğde Kar Yağışı
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