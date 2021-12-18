Güne kar yağışıyla başlayan sürücüler araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerinin önünde biriken karı temizledi.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.