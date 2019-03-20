Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Buzlanma ve don ile gece saatlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölge genelinde buzlanma, yüksek kesimlerde çığ

Rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van'da 6, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Muş'ta 8, Hakkari'de 7, Van ve Bitlis'te 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli davranması gerekiyor.

Kaynak: AA