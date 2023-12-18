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Türkiye
TRT Haber 18.12.2023 09:55

Doğu Anadolu gece buz tuttu

Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları ile birlikte Erzurum, Erzincan, Van ve Ağrı'da gece termometreler -18 dereceyi gösterdi. Güneyde ise aynı saatlerde Muğla ve Antalya'da sıcaklık 16 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu gece buz tuttu
[Fotograf: AA]

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düştü. Doğu Anadolu'da birçok kentte gece kar yağışı görülürken, araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

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Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Ayrıca soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, bazı küçük gölet ve şelaleler dondu. Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verilirken, Van'da 138 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Doğu Anadolu gece buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, gece en hava sıcaklığı, Erzurum Palandöken, Erzincan Rehahiye ve Van'ın Çaldıran ilçelerinde sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü. 

Ayrıca, Giresun Alucra, Van Özalp, ve Ardahan'ın Göle ilçelerinde sıfırın altında 17 derece termometrelere yansıdı.

Doğu Anadolu gece buz tuttu

İç ve Doğu'da kış, güneyde bahar havası

Aynı saatlerde üç büyük ilde sıcaklık değerleri Ankara -4, İstanbul'da 7, İzmir'de 5 derece civarında ölçülürken, Muğla ve Antalya'da 16, Mersin'de 15, Hatay'da 13 derece termometrelere yansıdı.

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