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Türkiye
DHA 18.12.2023 10:14

Yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,34 seviyesine yükseldi.

Yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu
[Fotograf: DHA]

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü.

Yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek Istırancalar oldu. Yüzde 19.11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

Yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları; Elmalı yüzde 86.88, Ömerli yüzde 67,05, Darlık yüzde 59,66, Alibey yüzde 59,17, Istırancalar yüzde 100, Büyükçekmece 35,82, Terkos 34,53, Sazlıdere 28,37, Kazandere 37,79, Papuçdere 24,52.

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