Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı.

Teknik servis çalışanı kıyafeti giyen yelekli şebekenin yakalanması için ekipler düğmeye bastı.

Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. ve C.Ç. isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde yakaladı.

İşlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.