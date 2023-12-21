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Türkiye
AA 21.12.2023 16:16

Doğal gaz patlaması olan binada 14 daire hasar gördü

Kars'ta bir binada meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamada, 14 dairenin hasar gördüğü tespit edildi.

Doğal gaz patlaması olan binada 14 daire hasar gördü
[Fotograf: AA]

Kent merkezinde dün, Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrasında Kars Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Doğal gaz patlaması olan binada 14 daire hasar gördü

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı binada yapılan ilk çalışmada, 60 daireden 14'ünün ciddi hasar aldığı, diğer dairelerin ise duman nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

Patlamada yaralanarak Kars'ta tedavi gören 3 kişiden 2'si ve dumandan etkilenen bir kişi, taburcu edildi.

Doğal gaz patlaması olan binada 14 daire hasar gördü

Ayrıca olayda ağır yaralanan ve vücudunda 2. derece yanıklar tespit edilen bir kişi ise Erzurum'a sevk edildi.

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