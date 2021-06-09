Tamamen el emeğiyle işleniyor, değeri 13 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkıyor.

Diyarbakır'ın simgelerinden hasır bilezik düğünlerin de olmazsa olmazı.



Gelinlerin hayallerini süsleyen bu takının yapımı ise oldukça zahmetli.

Hasır bileziğin yapımı

Hasır bilezik yapımında ilk aşama, külçe altını eriterek tel haline dönüştürmek. Altın tel maharetli ellerde ince ince örülerek bilezik haline getiriliyor. Son aşamada bileziğin üstüne geleneksel motif işleniyor.

Hasır Bilezik Ustası Mehmet Hadi Öztoprak, "Diyarbakır hasırı tamamıyla el işçiliğidir, el sanatıdır. El emeği göz nuru diyoruz biz buna. El işi olduğu için kullanım 30-40 seneye kadar kullanılabiliyor, dayanıklı bir ürün" dedi.

"Çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz"

Düğün hareketliliğinin başladığı bugünlerde atölyelerde de hummalı bir çalışma var. Ancak Diyarbakır hasır bileziğini yapan usta sayısı çok azaldı.

50 yaşındaki Mehmet Hadi Öztoprak da o ustalardan biri. Öztoprak, çırak yetiştirmekte zorlandıklarını söylüyor:

"Ben aşağı yukarı 10 yaşında beri bu mesleğin içindeyim. 5-6 atölye var bu işi sürdüren. Çırak yetiştirmekte biraz zorlanıyoruz. Günümüzün çağı bilgisayar çağı, teknoloji çağı olduğu için insanlar bu işe biraz soğuk bakıyorlar."

Hasır bilezik her dönem talep gören takılar arasında. Yurt içi ve yurt dışına da sipariş gönderiliyor.

El işçiliği üretilen hasır bileziğinin yapımı bir gün sürüyor.