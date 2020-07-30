Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Valilikte Kurban Bayramı ve COVID-19 önlemlerine ilişkin düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Bayram süresince ve sonrasında kentte alınacak yeni tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyleyen Karaloğlu, salgının devam ettiğini, tehlikenin geçmediğini vurguladı.

Karaloğlu, kontrollü sosyal yaşama devam edilmesi gerektiğini anlatarak, alınan tedbirlerin en önemlilerinin maske takma, sosyal mesafeye uyma ve temizlik olduğunu söyledi.

Filyaston ekiplerinin sayısı 200'e çıkarıldı

Toplumun bu kurallara uymasını sağlamaları gerektiğine dikkat çeken Karaloğlu, "Bunun artık vazgeçilmezimiz olması gerekir. Uygun maskeyi doğru şekilde kullanmak... Mutlaka dışarı çıkan her vatandaşımızın bunu sağlaması gerekir" dedi.

Toplantıda alınan kararları anlatan Karaloğlu, "Şu anda Diyarbakır'da 164 ekibimiz, il genelinde filyasyon çalışması yapıyor. Bu ekip sayısını bugün itibarıyla 200'e çıkarıyoruz. Filyasyon ekipleri, pozitif olan vatandaşlara teması olanları tespit ederken eğer izolasyona almış olduğumuz vatandaşın yaşadığı evde 65 yaşı üstü yaşayan bir büyüğümüz varsa semptomlara bakmadan mutlaka ondan numune alınacak ve PSR testini yapacağız" dedi.

"İzolasyona vatandaşlarımızın uymadığı durumlarla karşılaşıyoruz"

Pozitif olup herhangi bir semptom göstermeyen vatandaşların evde izolasyona tabi tutulduklarını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Ama maalesef bu izolasyona vatandaşlarımızın zaman zaman uymadığı, evde izolasyonda olması gerekirken sokağa çıktığı, alışveriş merkezlerine gittiği, toplu taşıma araçlarını kullandığı, seyahat ettiği gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Bunu denetlemek için hem emniyet hem jandarma hem de izolasyon denetim birimleri oluşturuyoruz. İzolasyona uymayanlara 3 bin 150 liralık bir ceza uygulamamız var. Buna uymayan vatandaşlara bu cezayı mutlaka uygulayacağız. Çünkü şu andaki en büyük riskimiz bu. Eğer pozitif olup da semptomu olmadığı için evde izole ettiğimiz ya da evde tedavisine devam ettiğimiz hastaların izolasyonunu sağlayamazsak bu hasta artışlarını engelleyemeyiz. Buna bugün itibarıyla çok daha fazla dikkat edeceğiz."

"Mezarlık ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz"

Bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını anlatan Karaloğlu, bayram süresince vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Mezarlık ziyaretleri konusunda da vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Karaloğlu, "Bu bayramda vatandaşlarımızdan mezarlık ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz. Giden vatandaşlarımız da mutlaka maskeyle gitmeli, orada birbiriyle temas etmemeli. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza da hem bayram namazına gitmemelerini hem de kurban kesim alanlarından uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" sözlerini kullandı.

İçkale bayram süresince ziyarete kapalı

Bayramlarda özellikle Hazreti Süleyman Camii ve 27 Sahabe Türbesi'nin de içinde yer aldığı tarihi İçkale'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandığına işaret eden Karaloğlu, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla İçkale'yi bayram süresince ziyarete kapatıyoruz. Çünkü oradaki kalabalıkta tedbir alma şansımız çok az. O yoğunlukta bulaşma riski çok yüksek. Daha önce bayramda Ulucami'nin avlusunda yapmayı planladığımız 'Kent Bayramlaşması'nı da gelecek bayramda yapmak üzere erteledik."

Karaloğlu, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, bayramda trafik denetimlerini de artıracaklarını anlattı.

Bayramda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin de sahada olacağını belirten Karaloğlu, vatandaşlara yardım ve destek vereceklerini açıkladı.