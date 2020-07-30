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Hatay'da maske zorunluluğu getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske zorunluluğu getirildi.
Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı. COVID-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.
Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikram verilmemesi, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri hatay maske zorunluluğuSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:21
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