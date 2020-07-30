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Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Kızıldam köyü yangın Çanakkale'de orman yangınıSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:13
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