Haber Giriş: Kaynak: AA
Balçova'da orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Barajı mevkisindeki yangına, 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 210 söndürme işçisi ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.
Etiketler: İzmir orman yangını Balçova'da orman yangınıSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 16:59
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