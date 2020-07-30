İstanbul Adalar'da atlı faytonlar ocak ayında yasaklandı. Elektrikli araca geçiş kararı, yaklaşık 8 ay sonra hayata geçti. Araçların deneme sürüşleri de Büyükada'da yapıldı.

Büyükada'da 3, Heybeliada'da 2, Burgazada ve Kınalıada'da 1'er hatta hizmet verilecek.

Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergahlardaki hazırlıklar da tamamlandı. Şeritler çizildi, dubalar ve tabelalar yerleştirildi. Adalar'da hatlar ve güzergahlar şöyle:

Büyükada

BA-1: Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran

BA-2: Çarşı-Maden-Nizam

BA-3: Lunapark Meydanı-Büyüktur

Heybeliada

HA-1: Çarşı-Akçakoca-İtfaiye

HA-2: Çarşı-Çamlimanı

Burgazada

BU-1: Çarşı-Kalpazankaya

Kınalıada

KA-1: Çarşı-Narçiçeği

[Fotoğraf: AA]

Adalar'da elektrikli araçlar 2 farklı modelle yolcu taşıyacak. 3+1 kapasiteli 40 araçla toplu ulaşım gerçekleştirilecek. Seferlerde Adakart sahipleri 3 lira 50 kuruş, Adakart’ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek.

3+1 kapasiteli 20 araç ise ada taksi olarak çalışacak. Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 lira olacak. Kilometre başına da 3 lira 10 kuruş ücret verilecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 lira ve kilometre başına ücret 12 lira olarak belirlendi.