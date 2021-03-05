Türkiye’de koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır’da, normalleşmeyle birlikte uzun süredir kapalı olan restoran, kafe, kıraathane gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Pandemi hastanesine çevrilen hastanelerin de normale dönmesiyle, sağlık çalışanları rutin poliklinik hizmetlerine döndü.

Kentte yatan hasta sayısı 25’e düştü

Kentteki en büyük pandemi hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10’u yoğun bakımda olmak üzere 25 hasta kaldı.

Kentte bulunan diğer pandemi hastanelerinde ise koronavirüs nedeniyle yatan hasta kalmadı.

Hastalar poliklinik işlemleri için hastaneye gelebilir

Normalleşmeyle birlikte hastanede kardiyoloji servisi, anjiyo ünitesi tamamen aktif hale gelirken, diğer branşlarda da aktifleşme devam ediyor.

Hastaların koronavirüs hizmetleri dışındaki operasyonlar ve poliklinik hizmetleri için randevularını alarak hastaneye başvurabileceği açıklandı.